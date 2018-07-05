Эскроу-счета создали только 2 из 55 российских банков

Только два российских банка создали к 1 июля специальные кредитные продукты для проектного финансирования строительства и предоставляют застройщикам эскроу-счета, пишет РБК со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Речь идет о "Сбербанке" и "Российском капитале". Первый будет выдавать застройщикам кредит на 75-85% от стоимости строительства, ставка будет индивидуальной для каждого кредита. В банке уточнили, что ставка будет зависеть от ряда факторов: привлекательности и эффективности проекта, обеспечения, собственного вклада застройщика в проект.

"Российский капитал" готов предложить застройщикам кредит на сумму от 300 миллионов рублей на срок 3-5 лет, базовая ставка может составить 12%. В дальнейшем ставка может снижаться по мере роста продаж – вплоть до 3%.

Займы кредитная организация будет выдавать по ряду критериев: опыт работы не менее 3 лет, портфель застройки от 10 тысяч квадратных метров, отсутствие судимостей и задолженностей, положительная репутация.

На сегодняшний день открыть эскроу-счета для застройщиков разрешено 55 российским банкам.