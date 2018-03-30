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Если кредитор банкрот: что делать ипотечным клиентам, рухнувших банков?

30 марта 2018 г. Георгий Трушин 3383
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Никто не может пересмотреть условия ипотечного договора — ни в пользу кредитора, ни в пользу заемщика. Так что все выплаты будут производиться в прежнем порядке и в прежнем объеме.

Ипотека — это долгосрочный финансовый продукт, выплаты по которому могут растянуться на 10, 15 и даже на 20 лет. За это время со сложностями может столкнуться не только заемщик, но и банк, у которого за различные нарушения ЦБ может изъять лицензию. Как в такой ситуации вести себя добропорядочному клиенту?

Руководитель ипотечного центра компании Est-a-Tet Алексей Новиков замечает, что в случае банкротства банка-кредитора долг будет передан в другую кредитную организацию. Иными словами, клиент будет продолжать вносить платежи уже в другой банк, но по условиям прежнего кредитного договора.

При этом новый владелец права требования по кредиту по закону также не имеет права пересмотреть условия ипотечного договора. Таким образом, закон сохраняет статус-кво и для заемщика и для кредитора, а выплаты по займу выплаты будут производиться в прежнем порядке и в прежнем объеме.

Есть несколько основных правил, которые должен соблюсти ипотечник, если банк, который выдавал кредит, лишился лицензии.

Первое правило — необходимо дождаться уведомления о смене залогодержателя, где будут прописана информация о кредиторе со всеми новыми реквизитами. Бумага со всей необходимой информацией должна, согласно статье 382 Гражданского кодекса, прийти к клиенту не позже чем через три недели после смены залогодержателя. Правда, иногда в общей суматохе банкиалеко не всегда своевременно направляли информацию всем должникам. И здесь есть опасность, что деньги за месяц, а иногда и за два могут "зависнуть". И тогда заемщику потом придется с помощью документов доказывать, что платеж был проведен вовремя.

Адвокат Олег Сухов замечает, что закон защищает интересы должника, запрещая новому кредитору предъявлять к нему повторное требование, если должник исполнил обязательство прежнему кредитору, не получив сведений о цессии. Бремя ответственности нельзя перераспределить на должника

Именно по этой причине, при отзыве лицензии у банка, необходимо связываться с той организацией, к которой перейдет управление активами данного банка и требовать новые реквизиты. Обычно о новом залогодержателе сообщается в СМИ, и в этом случае надо очень внимательно следить за развитием ситуации вокруг обанкротившегося банка.

Также очень важно сохранять все квитанции — именно они помогут подтвердить осуществление платежей по кредиту.

Второе правило — несмотря ни на что сохранять все необходимые кредитные документы. К ним относятся: договор, первоначальный график погашения, платежки по погашению кредита, а также договоры страхования и квитанции об оплате. В этом случае будет намного легче найти общий язык с новым кредитором.

Третье правило — в самый короткий срок необходимо узнать в любом отделении нового банка-залогодержателя - какими способами возможно погашение кредита. И тогда можно оперативно выбрать наименее затратный и наиболее быстрый из них: пополнение счета через кассу, банкомат, перевод из другого банка или какой-то иной способ оплаты.

Четвертое правило — надо запросить у нового банка всю информацию об остатке ссудной задолженности и последних поступивших платежах. Несмотря на высокие технологии, может произойти сбой в системе. А здесь, в случае "технической потери" платежей имея на руках данную информацию, можно легко и быстро восстановить свою хорошую кредитную историю.

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