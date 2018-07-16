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Европа пригрозила санкциями американской компании Airbnb

16 июля 2018 г. 688
Фото: © shutterstock.com

Онлайн-сервису краткосрочной аренды жилья Airbnb пригрозили санкциями – Европу не устраивает ценовая политика компании.

Еврокомиссия дает калифорнийской компании полтора месяца, чтобы обеспечить соответствие законодательству ЕС – иначе последуют санкции, заявила еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова.

Ценовую политику сервиса европейские чиновники сочли непрозрачной, а неясность отдельных условий для клиентов не соответствует директиве о недобросовестной деловой практике, передает РИА Новости.

Airbnb придется изменить практику предоставления цены на свои услуги – так, чтобы клиенты получали информацию об общей стоимости жилья, включая возможную дополнительную плату за уборку и услуги. 

Также Еврокомиссия призвала сервис не изменять условия аренды в одностороннем порядке, предложить четкие условия выплаты компенсации, предоставить на сайте легкодоступную ссылку на онлайн-платформу для урегулирования споров, а также всю информацию, касающуюся разрешения проблемных ситуаций.

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