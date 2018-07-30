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Facebook поселится в Лондоне

30 июля 2018 г. 345
Фото: © Global Look Press

Facebook откроет штаб-квартиру в Лондоне, компания уже объявила о грядущем строительстве.

Facebook  рассматривает инвестиции в лондонскую недвижимость в долгосрочной перспективе, пишет The Times со ссылкой на главу североевропейского отделения компании Стива Хэтча.

Издание отмечает, что ведущих технологических компаний в британской столице становится все больше. Так, Google строит в Кингз-кросс 300-метровый лежачий небоскреб – это тот же район, где ведется строительство штаб-квартиры Facebook.

Apple предпочла район Баттерси – компания обоснуется в здании бывшей электростанции.

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