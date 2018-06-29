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ФАС не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ

29 июня 2018 г. 729
Фото: © shutterstock.com

Федеральная антимонопольная служба РФ не нашла нарушений при индексации тарифов ЖКХ.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что среднее изменение платы за коммуналку по стране не превысило 4%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год.

Однако это не означает, что для всех граждан плата вырастет именно на 4%. Главы регионов устанавливают максимальные индексы по муниципальным образованиям, и в разных городах могут быть разные проценты роста. Главное, чтобы значения индексов по муниципалитетам в совокупности не выходили за значения, установленные правительством для конкретного региона.

Плата за ЖКХ в очередной раз повысится с 1 июля.

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