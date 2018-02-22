ФАС потребовала от ЦИАН удалить копии объявлений с Avito

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от портала ЦИАН прекратить копирование объявлений о недвижимости, которые публикует ресурс Avito, пишет "Коммерсант".

В действиях ЦИАН ФАС обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства в виде недобросовестной конкуренции. Предупреждение надлежит исполнить в течение 14 дней.

Avito обратилась в ФАС в ноябре прошлого года. Ранее компания обнаружила на сайте ЦИАН более 150 тысяч объявлений, в которых совпадали шесть-восемь знаков идентификационного номера, описания объектов, номера телефонов. Копирование было произведено автоматическим способом, считают в Avito.

В ЦИАН спор называют рабочей ситуацией, подчеркивая, что весь спорный контент был удален в кратчайшие сроки.