ГлавнаяФинансыФАС возбудила дело против ЦИАН за превосходство

ФАС возбудила дело против ЦИАН за превосходство

26 июля 2018 г. 1217
Фото: © shutterstock.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении сервиса по продаже и аренде жилья ЦИАН дело за невыполнение предупреждения в установленный срок.

 

Ранее ведомство обнаружило нарушение антимонопольного законодательства – ЦИАН некорректно сравнивал себя с конкурентами, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В ведомстве пояснили, что сервис распространял в Интернете утверждения, "создающие впечатление о его превосходстве".

Московское отделение ФАС выдало ЦИАН предупреждение – сервис должен был устранить нарушения в течение 10 дней, но в итоге проигнорировал замечания и продолжил размещать некорректную информацию.

Рассмотрение дела состоится 9 августа.

В минувшем году онлайн-сервис Avito обратился в ФАС в связи с тем, что конкуренты из ЦИАН скопировали около 150 тысяч объявлений о недвижимости. Тогда представители ЦИАН заявили о готовности удалить спорный контент, если нарушение прав будет подтверждено.

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.