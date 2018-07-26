ФАС возбудила дело против ЦИАН за превосходство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении сервиса по продаже и аренде жилья ЦИАН дело за невыполнение предупреждения в установленный срок.

Ранее ведомство обнаружило нарушение антимонопольного законодательства – ЦИАН некорректно сравнивал себя с конкурентами, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В ведомстве пояснили, что сервис распространял в Интернете утверждения, "создающие впечатление о его превосходстве".

Московское отделение ФАС выдало ЦИАН предупреждение – сервис должен был устранить нарушения в течение 10 дней, но в итоге проигнорировал замечания и продолжил размещать некорректную информацию.

Рассмотрение дела состоится 9 августа.

В минувшем году онлайн-сервис Avito обратился в ФАС в связи с тем, что конкуренты из ЦИАН скопировали около 150 тысяч объявлений о недвижимости. Тогда представители ЦИАН заявили о готовности удалить спорный контент, если нарушение прав будет подтверждено.