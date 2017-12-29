Фонд защиты дольщиков собрал 205 миллионов рублей взносов

С октября в фонд поступили взносы от 336 застройщиков из 67 регионов России/
С момента начала своей работы в октябре 2017-го Фонда защиты дольщиков успел собрать 205 миллионов рублей взносов, сообщает пресс-служба организации.
С октября в фонд поступили взносы от 336 застройщиков из 67 регионов России. В их числе крупнейшие строительные компании – ЛСП, "А101", ПИК.
Всего в Росреестре зарегистрировано более 2 тысяч ДДУ, по которым в Фонд перечислены взносы.
Принятый летом закон обязывает застройщиков осуществлять взносы в размере 1,2% цены каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ).
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