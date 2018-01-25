Forbes назвал королей недвижимости

Первое место в ежегодном рейтинге Forbes "Короли российской недвижимости" сохранила компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.

В минувшем году компания получила 1,5 миллиарда долларов дохода от аренды. "Киевская площадь" владеет рынками "Фуд Сити" и "Садовод", ТЦ "Европейски", отелем "Radisson Royal Украина". Всего у компании 1,2 миллиона квадратных метров торговых площадей, 69 тысяч офисных, 348 тысяч складских и 1,6 тысячи гостиничных номеров.

Второе место рейтинга занимает, как и год назад, "Икеа Мос" Ингвара Кампрада. Компания заработала на аренде в России в 2017-м 840 миллионов долларов. Ей принадлежат 1,7 миллиона квадратных метров торговых и 42 тысячи офисных площадей.

Третье место также не претерпело изменений – на нем по-прежнему группа "Ташир" Самвела Карапетяна, получившая за год 650 миллионов долларов доходов от аренды. Ежегодно компания возводит более 500 тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения. Всего у группы "Ташир" 818 тысяч квадратных метров торговых площадей, 72 тысяч офисных, 48 тысяч складских и более тысячи гостиничных номеров.

На четвертом месте рейтинга группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салам Гуцериевых с арендным доходом 600 миллионов долларов, на пятом - Crocus Group Араза Агаларова, заработавшая на аренде в 2017 году 370 миллионов долларов.

Также в десятку крупнейших российских рантье по версии Forbes вошли O1 Properties, KR Properties, ГК "Регионы", группа "Абсолют", "Комплексные инвестиции".