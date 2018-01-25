ГлавнаяФинансыForbes назвал королей недвижимости

Forbes назвал королей недвижимости

25 января 2018 г. 1015
Фото: © shutterstock.com

Первое место в ежегодном рейтинге Forbes "Короли российской недвижимости" сохранила компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. 

В минувшем году компания получила 1,5 миллиарда долларов дохода от аренды. "Киевская площадь" владеет рынками "Фуд Сити" и "Садовод", ТЦ "Европейски", отелем "Radisson Royal Украина". Всего у компании 1,2 миллиона квадратных метров торговых площадей, 69 тысяч офисных, 348 тысяч складских и 1,6 тысячи гостиничных номеров.

Второе место рейтинга занимает, как и год назад, "Икеа Мос" Ингвара Кампрада. Компания заработала на аренде в России в 2017-м 840 миллионов долларов. Ей принадлежат 1,7 миллиона квадратных метров торговых и 42 тысячи офисных площадей.

Третье место также не претерпело изменений – на нем по-прежнему группа "Ташир" Самвела Карапетяна, получившая за год 650 миллионов долларов доходов от аренды. Ежегодно компания возводит более 500 тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения. Всего у группы "Ташир" 818 тысяч квадратных метров торговых площадей, 72 тысяч офисных, 48 тысяч складских и более тысячи гостиничных номеров.

На четвертом месте рейтинга группа "Сафмар" Михаила и Саит-Салам Гуцериевых с арендным доходом 600 миллионов долларов, на пятом - Crocus Group Араза Агаларова, заработавшая на аренде в 2017 году 370 миллионов долларов.

Также в десятку крупнейших российских рантье по версии Forbes вошли O1 Properties, KR Properties, ГК "Регионы", группа "Абсолют", "Комплексные инвестиции".

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
3
Абсолют Недвижимость
KR Properties
O1 Properties
Вам также может быть интересно
25 января 2018 г. 320
Эксперты считают, что новостройки могут стать дороже вторички 320
25 января 2018 г. 270
Вице-президентами "Интеко" стали представители "Рост банка" 270
25 января 2018 г. 486
В ходе реновации сохранят 218 исторически ценных домов 486
25 января 2018 г. 696
Названы крупнейшие частные застройщики жилья в Москве 696
25 января 2018 г. 844
Фонд реновации пополнят еще 30 домов 844
25 января 2018 г. 1015
Forbes назвал королей недвижимости 1015
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
5 лайфхаков: как убраться после ремонта?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Игра контрастов: как правильно использовать яркие цвета в интерьере
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.