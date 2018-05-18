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Год рекордов: ипотека больше не дешевеет

18 мая 2018 г. 287
Фото: © shutterstock.com

Ипотечные ставки в России остановили свое падение, длившееся более двух лет, пишет "Российская газета" со ссылкой  на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Ипотека в последнее время обновляла рекорд за рекордом. За первые три месяца 2018 года объемы выданных жилищных кредитов превысили показатели того же периода прошлого года и составили более 230 миллиардов рублей.

По итогам января-марта текущего года стоимость ипотеки снизилась на 0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и была стабильна весь период без выраженных изменений. До этого полная стоимость кредита активно сокращалась.

Аналитики связывают ситуацию с приостановкой снижения ключевой ставки Центробанком. В 2017 году ЦБ РФ снижал ее шесть раз – с 10 до 7,75%, в 2018 году два раза – до 7,25%. Однако на заседании 27 апреля регулятор не стал снижать ставку из-за рыночных колебаний.

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