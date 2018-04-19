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Госдума может разрешить использовать маткапитал при покупке дач

19 апреля 2018 г. 569
Фото: © shutterstock.com

В Госдуму внесен законопроект о разрешении использовать средства материнского капитала на покупку, строительство или расширение дачного дома.

Инициаторами законопроекта стали депутаты фракции "Справедливая Россия", передает "Интерфакс", По словам одного из авторов проекта и руководителя фракции Сергея Миронова, такая возможность будет востребована многодетными семьями. Улучшение жилищных условий – приоритет в использовании маткапитала, отметил он.

С момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона российский семей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, а воспользовались – только 54,3%. При этом большинство тех, кто использовал маткапитал, а это 4,1 миллиона семей, вложили средства в улучшение жилищных условий.

Миронов считает, что новая возможность использования материнского капитала  будет актуальная для многих российских семей, которые хотели бы иметь свой дом с участком.

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