Госдума освободила семьи с инвалидами от взносов за капремонт

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который предусматривает частичное или полное освобождение от уплаты взносов за капремонт семьи, в которых проживают инвалиды I и II групп.
Ранее депутаты приняли закон, который дает право регионам предоставлять одиноким людям, достигшим возраста 70 и 80 лет, компенсации в размере 50% и 100% соответственно, сообщает ТАСС.
Раньше такую компенсацию не могли получить пенсионеры, проживающие с инвалидами, поскольку это право прописывалось в отношении одиноких или тех, кто живет в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров.
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