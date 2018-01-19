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Греф прогнозирует рекордный год для ипотеки

19 января 2018 г. 1013

2018 год станет рекордным по спросу на жилье и ипотеку, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"По всем предварительным оценкам, этот год будет уже рекордным с точки зрения спроса на жилье и ипотеки", — сказал он.

Греф сообщил, что сейчас Сбербанк оценивает для себя инициативу властей по субсидированию ипотеки для семей, после оценки банк даст свой прогноз по объему этого типа ипотечного кредитования. 

Греф считает также, что в 2018 году банковские ставки, как и в 2017-м, снизятся в среднем на 2 процента. С одной стороны, увеличивается доступность кредитования, с другой -  сжимается маржа.

"Постепенно мы будем падать в доходности. Мы планируем, что за три года, к сожалению, примерно на 110 базисных пунктов банки потеряют маржу", — сказал Греф. Он добавил, что перед Сбербанком "стоит грандиозная задача по сокращению расходов и цифровизации с тем, чтобы в целом успеть за сжимающейся маржой".

По данным Центробанка, по итогам января-ноября 2017 года российские банки выдали ипотеку на общую сумму 1 триллион 730,9 миллиарда рублей – это на 34,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась с 9,95% до 9,8%, вновь обновив исторический минимум.

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