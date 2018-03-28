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"Группа ЛСР" продала свое предприятие

28 марта 2018 г. 527

Это очередной шаг в реализации стратегии по оптимизации активов и фокусированию на девелопменте.

Стало известно, что ПАО "Группа ЛСР" совершило сделку по продаже 100% своих акций акционерного общества "Производственное объединение "Баррикада" АО "Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству". Данную информацию подтвердила пресс-служба "Группы ЛСР".

В сообщении компании говорится, что продажа предприятия – очередной шаг в реализации стратегии "Группы ЛСР" по оптимизации активов и фокусированию на девелопменте.

"Стратегия "Группы ЛСР", разумеется, не предполагает полного отказа от бизнеса по производству стройматериалов, – заявил заместитель генерального директора "Группы ЛСР" Василий Кострица. – Но она заставляет более пристально взглянуть на все наши производственные активы с целью их оптимизации и достижения максимальной эффективности на этом направлении".

Что касается финансовой стороны вопроса, то обе стороны не раскрывают "цену вопроса".

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