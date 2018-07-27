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Иностранцы покидают "Москва-Сити"

27 июля 2018 г. 553
Фото: © shutterstock.com

Доля иностранных арендаторов в деловом центре "Москва-Сити" за последние 2 года снизилась в полтора раза.

По данным консалтинговой компании Colliers International, в настоящее время иностранные фирмы составляют 22% от всех арендаторов. Общий же объем площадей в ММДЦ снизился за год на 20% - до 175 тысяч квадратных метров.

Аналитики объясняют это тем, что иностранцы в сложившихся экономических условиях предпочитают экономить, в том числе, и на аренде, поэтому вместо продления договоров переезжают в более дешевые бизнес-центры.

Среди иностранных компаний, покинувших деловой район, - представители фармацевтической отрасли, банковского и IT-секторов.

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