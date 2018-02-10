Ипотечная остановка: потенциал снижения ставок по кредитам почти исчерпан

Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Позитивный эффект от этого решения для рынка недвижимости будет ограниченным: ставки итак уже находятся на низком уровне, а возможностей для более значительного снижения уже нет.

Банк России сегодня сделал еще один шаг к повышению доступности кредитов. Совет директоров регулятора на первом же заседании, посвященном обсуждению ключевой ставки, согласился снизить ее на 25 базисных пунктов до 7,5% годовых. Этот шаг должен удешевить стоимость кредитов и повысить спрос на займы, в том числе на ипотеку.

Представители рынка недвижимости встретили это решение финансового регулятора со сдержанным оптимизмом.

Как отмечают опрошенные эксперты, решение ЦБ позитивно, но не окажет значимого эффекта на рынок. Средняя ставка по ипотечным кредитам снизится до 9,7%, считает директор по маркетингу Urban Group Татьяна Калюжнова. Отметим, сейчас средняя стоимость ссуд на покупку жилья, по данным ЦБ, составляет 9,79%.

"Благодаря этому количество ипотечных сделок с недвижимостью повысится на 3%, а примерно на 4% вырастет средний размер взятого кредита", - прогнозирует она.

Решение о подобном снижении ставки было ожидаемо, часть банков уже сработала на опережение и учла этот момент в своих кредитных предложениях, анонсированных на начало 2018 года, указывает руководитель управления прямых продаж, ипотеки и субсидий ФСК "Лидер" Павел Тимошенко.

"Думаю, ждать от банков в ближайшие два месяца очередного снижения не придется", - считает топ-менеджер.

В банке "ДельтаКредит" отмечают, что снижение ставки поддержит спрос на услуги по рефинансированию выданных ранее ипотечных займов.

"Решение ЦБ упростит уже устоявшуюся на рынке практику рефинансирования и снижения ставок по кредитам. Инициатива ЦБ фактически призвана перевести отношения банка и заемщика на следующий уровень и закрепить в договоре условие о возможном снижении ставки по кредиту при уменьшении размера ключевой ставки", - указывает руководитель кредитно-операционного блока банка, заместитель председателя правления Денис Ковалев.

Впрочем, несмотря на ограниченный эффект от снижения ставки на 0,25 п.п, участники рынка считают, что в течение этого года курс на удешевление кредитов будет продолжен.

Стоимость ипотеки в 2018 году будет уменьшаться вследствии анонсированного Банком России перехода от умеренно-жесткой к нейтральной денежной политике, указывает аналитик "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

"Но снижение ставок в этом году будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом, и составит 100-150 базисных пунктов. Выдачи ипотечных кредитов будут сохраняться на высоком уровне, однако текущие ставки уже воспринимаются населением как достаточно низкие, поэтому взрывного роста спроса ждать не стоит",- считает эксперт.

В Аналитическом центре АИЖК ожидают, что средние ставки по ипотеке могут снизиться до 8% к концу 2018 года.

Возможно, уже летом ключевая ставка ЦБ опустится до 7%, но потенциал для ее дальнейшего снижения будет ограничен, считает главный экономист ИК "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

"Пока у ЦБ есть возможность для дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики, но едва ли он пойдет на снижение ставки ниже 7% в ближайшее время. Регулятору необходимо "закрепить" низкую инфляцию и новый цикл снижения ставок, скорее всего, начнется не ранее второй половины 2019 года", - прогнозирует эксперт.

Отметим, сам Центробанк ранее назвал своей целью доведение ставки до уровня в 6-7% при инфляции в 4%. Для достижения этой цели регулятор отвел себе один-два года.

Агрессивное снижение ставок, в том числе и по ипотечным кредитам, в прошлом году происходило в первую очередь благодаря замедлению инфляции. В 2017 году она опустилась до рекордного уровня в 2,5%.

В январе рост цен замедлился еще сильнее до 2,2% в годовом выражении. Базовая инфляция, которая не учитывает динамику цен на овощи и фрукты и тарифов, и вовсе уменьшилась до 1,9%. Однако, ЦБ допускает, что рост цен сдерживал рекордный урожай 2017 года, спровоцировавший избыток продовольствия на рынке.

Таким образом, существует вероятность некоторого ускорения инфляции уже во втором квартале. По прогнозам ИК "Ренессанс Капитал" годовая инфляция в этом году составит 3,9%.

Так или иначе, но сейчас ставки по ипотеке уже находятся на рекордно низком уровне. Средняя стоимость ипотечного кредита, выданного в яваре 2018 г., по данным ЦБ, составляла 9,79%. Для сравнения, в предкризисном 2008 г. ипотека выдавалась под 12,4%.

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка, где будут рассматривать вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 марта.