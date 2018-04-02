Ипотечная ставка дошла до нового минимума

Средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях в феврале зафиксирована на уровне 9,75%, что является минимальным значением за всю историю наблюдений, говорится на сайте Центробанка.

За два месяца 2018 года российские банки выдали 180 687 ипотечных кредитов на сумму 347,2 миллиарда рублей. Для сравнения, за январь-февраль прошлого года в России было оформлено 97 826 ипотечных кредитов на сумму 174,3 миллиарда рублей. Таким образом, объем выдачи ипотеки вырос почти в два раза.

В январе 4 россиянина оформили ипотеку в валюте на общую сумму 55 миллионов рублей, в феврале ни одного валютного ипотечного кредита оформлено не было.

Средняя ставка по ипотеке в валюте составляла 9,14%, средний срок кредитования – 11,9 месяца.

По данным Дом.рф, доля рефинансирования в выданных ипотечных кредитах составила 15-16%. Доля кредитов с просроченной заложенностью свыше 90 дней снизилась за год на полпроцента – до 2, 15%.