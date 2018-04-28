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Ипотечная ставка опустилась до очередного минимума

28 апреля 2018 г. 360
Фото: © shutterstock.com

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России в марте достигла очередного минимума и составила 9,64%, говорится в сообщении Центробанка. Предыдущий рекорд зафиксирован в феврале – ставка составляла 9,75%.

Кроме того, вырос объем кредитования – банки выдали 118,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 234,7 миллиарда рублей. В феврале было выдано 102,6 тысячи кредитов на 198,9 миллиарда.

Совокупная сумма задолженности к 1 апреля составила 5,4 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 2,1%.  Регулятор отмечает, что качество обслуживания ипотечных кредитов в России остается на стабильном уровне: доля просроченной задолженности в марте, как и в феврале, составляет 1,3%.

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