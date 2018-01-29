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Ипотечные долги россиян перед банками могут вырасти еще на 2,5 трлн. рублей

29 января 2018 г. Наталья Густова 339

Ипотечный бум продолжается: россияне в этом году могут занять в банках еще 2,5 трлн рублей на покупку недвижимости. Однако добиться такой динамики будет непросто, поскольку потенциал снижения процентных ставок близится к завершению.

В минувшем году россияне получили 1,1 млн. ипотечных кредитов на общую сумму порядка 2 трлн. рублей. Это на 30% больше в количественном выражении, и почти на 40% в денежном, чем в 2016 году, рассказал руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг на конференции "Ипотечное кредитование в России".

По его словам, ипотечный портфель показал 13-процентный рост и по итогам 2017 года составил 5 трлн. рублей. Достичь такого результат удалось в первую очередь благодаря снижению ставок. В течение прошлого года средняя стоимость ипотечных кредитов снизились с 13% до 9%. Это обстоятельство сделало ипотеку доступной для 40% россиян. Для сравнения, в 2012 году позволить ипотеку могли только 29% российских семей. Кроме этого, снижение ставок сократило платежи почти на 20%.

Благодаря уменьшению ставок улучшается и качество ипотечного портфеля, так затраты домохозяйств на обслуживания кредита становятся меньше.

На сегодняшний день доля ипотеки с просрочкой составляет всего 2,3%, что говорит о высоком качестве портфеля и исключает возможность возникновения ипотечного пузыря, отмечает Михаил Гольдберг.

В этом году объем ипотеки будет расти и может увеличиться еще на 2,5 трлн. рублей, прогнозируют в АИЖК.

Рост ипотеки сохранится и в этом году, говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Способствовать этому будет дальнейшее снижение ставок и низкая инфляция.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в 2017 году оказалась минимальной за новейшую историю и составила - 2,5%. Целевой уровень ЦБ – 4%.

"Ключевая ставка в этом году может снизиться до 7% или еще ниже, поскольку ЦБ не раз заявлял, что спрэд между инфляцией и ключевой ставкой должен составлять 2,5% ", – говорит Анатолий Аксаков.

Кроме этого, у ипотечного рынка есть фундаментальный потенциал к росту, отмечает он. Сейчас объем выданных ипотечных кредитов составляет в России около 5% ВВП. Для сравнения, аналогичный мультипликатор в других европейских странах – в разы выше.

При этом, по словам депутата, предстоящий год будет непростым для самих девелоперов, так как будет перестраиваться все система финансирования. Многие уйдут с рынка, исчезнут дармовые деньги, которые, по его словам, не всегда застройщик использовал по назначению.

Сами игроки рынки и эксперты не прогнозируются столь бурного развития рынка, как это было в 2017 году. Кроме этого, единственным драйвером роста ипотеки выступает снижение ставок, в то время как сами доходы населения не растут, отмечают они.

Ипотека растет исключительно в силу снижения ключевой ставки, а не за счет роста дохода населения. Доходы населения первый месяц перестали падать, и говорить о тенденции роста – пока рано, отмечает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Борисова.

"Растет объем ипотеки – увеличивается спрос на нее, для такого, чтобы не росла цена, должно увеличиваться предложение. Факторов, благодаря которым будет увеличиваться предложение, не вижу ни одного", - говорит она.

По ее мнению, вся доступность, которая была достигнута благодаря снижению ставки по ипотеки, может уйти в ноль. Плюс ужесточение законодательства, которое также не будет способствовать увеличению объемов предложения, в то время как цены будут расти.

Ставка в 2018 году уже не будет так сильно падать, как это было в прошлом году, говорит директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков. Кроме этого, потенциальных хороших заемщиков может не остаться, что может также привести к сокращению объемов ипотеки.

"Сейчас у нас действительно качество заемщиков очень высокое. Но хороших заемщиков не так много. Соответственно, если не растут доходы населения, в какой-то момент - в 2018-2019 гг - мы приблизимся к такой границе, когда люди, либо не захотят брать ипотеку, потому что она все еще не такая дешевая, либо уже не смогут ее взять, потому что их не пропустят банки", - объясняет Ишков.

Во-вторых, ипотека может стать неинтересной самим банкам. Уже сейчас некоторые игроки рынка зачастую кредитуют себе в убыток, либо в ноль. Они делают это на будущее, понимая, что ставка продолжит снижаться, и фондирование станет дешевле. Кроме этого, сейчас есть нехватка ликвидности на рынке ценных бумаг.

Темпы роста предложения в этом году будут еще больше, чем в 2017 году, а темпы роста ипотеки замедлятся, либо тренд этого замедления начнется, продолжает вице-президент, руководитель комплекса продаж и маркетинга ГК "Лидер Инвест" Алексей Болдин.

"В первой половине 2018 года девелоперы выведут очень большое количество предложений в связи с ужесточением законодательства, пик придется на июнь. Предложение итак растет гигантскими темпами, а в 2018 году покажет еще больший рост", - считает Алексей Болдин.

Что касается спроса, то его основным драйвером является ипотека. Потенциал снижения ставок близится к завершению, а это говорит о том, что темпы роста предложения и темпы роста спроса начнут развиваться по-разному. Это может увеличить давление на цены и привести к большему затовариванию, полагает эксперт.

Для того, чтобы рынок пришел в равновесие, ЦБ, банки и госорганы будут вынуждены как-то смягчать требования по выдаче ипотеки, чтобы обратно запустить механизм. В этом случае возможно давление на качество портфеля, что может поспособствовать возникновению пузыря на рынке, отмечает он.

Заместитель председателя правления "Абсолют Банк" Татьяна Ушакова в свою очередь считает, что галопирующего роста ипотеки в 2017 году не произошло, так как порядка 15% пришлось на рефинансирования.

"В 2018 году пойдем также с ростом, и для этого есть хорошие предпосылки, ставка снижается, психологически ставка ниже 10% комфортная для решения заходить в сделку", - говорит Татьяна Ушакова.

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