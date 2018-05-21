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Ипотечные заемщики младше 40 стали брать большие кредиты

21 мая 2018 г. 432
Фото: © shutterstock.com

По итогам первого квартала текущего года вырос средний размер ипотечного кредита для заемщиков моложе 40 лет, говорится  в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом средний размер ипотечного кредита за прошедших год практически не изменился. В первом квартале 2018-го он составил 1,99 миллиона рублей, сократившись за год на 1,1%.

Самая высокая динамика роста размера ипотечного кредита отмечена в категории заемщиков до 25 лет – показатель за год вырос на 9,7% и составил 1,64 миллиона рублей. В категории от 25 до 29 лет средний размер займа вырос на 6,2%, от 30 до 39 лет – на 1,1%.

А вот в сегментах старше 40 лет отмечено сокращение среднего размера ипотечного кредита: от 40 до 49 лет – на 6,7%, от 50 до 59 лет – на 14,5%, от 60 до 65 лет – на 56,4%, старше 65 лет – на 65%.

Самые большие суммы кредитов на покупку жилья брали к=граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,12 миллиона рублей. Самые скромные – заемщики старше 65 лет: 0,59 миллиона рублей.

По регионам средний размер кредита сильнее всего вырос в Татарстане, Свердловской, Ленинградской и Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге. Снизился же в Нижегородской области Чувашии, Хабаровском крае, Владимирской области и Удмуртии.

В Москве средний размер кредита также снизился, хотя и  незначительно – на 1,4%.

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