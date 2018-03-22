Испанский островок купили за 18 млн. евро

О приобретателях острова известно лишь то, что они граждане Люксембурга и купили остров для "личного пользования".

В последнее время все привыкли к тому, что даже целый остров зачастую можно приобрести за сравнительно небольшие деньги. Например, в Греции некоторые острова продают за 100-200 тысяч евро. А вот в Испании все наоборот.

Крохотный испанский островок Эспальмадор, который нередко называют "раем на земле" купили за 18 миллионов. О приобретателях острова известно лишь то, что они граждане Люксембурга и купили остров для "личного пользования".

А это означает, что туристов здесь больше не будет. Раньше, хоть он и был частным владением, доступ туристам на пляж никто не ограничивал. Но теперь все изменится.

И еще один интересный факт — раньше этим островом владели каталанский архитектор Норман Синнамонд и его сестра Рози. Именно их предки купили этот остров в 1932 году за сумму, которая в сегодняшнем эквиваленте составляет 252 евро.