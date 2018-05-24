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Известная певица купила себе церковь

24 мая 2018 г. 2911
Фото: © shutterstock

Площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.

Как сообщает американское издание TMZ, певица Бейонсе купила себе церковь в Новом Орлеане. Цена вопроса — 850 тысяч долларов.

Известно, что площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.

Интересно, что совсем недалеко от церкви живет сестра певицы Соланж. Несколько недель назад в церкви Бейонсе прошла первая служба, на которую пришли больше 900 человек. Некоторые ожидали, что певица тоже выступит на службе, но этого не произошло.

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