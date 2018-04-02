Как обезопасить покупку жилья с помощью аккредитива

Покупка недвижимость всегда сопряжена с внутренним страхом потерять деньги и быть обманутым. Независимо от того, приобретается ли недвижимость за накопленные средства или в ипотеку, существует несколько вариантов внесения средств на счет продавца. Чаще всего между покупателем и владельцем недвижимости происходит безналичная оплата. Самый простой способ, как гарантировать безопасность передачи денег при покупке недвижимости – это использование аккредитива.

Как поясняет адвокат Виктория Данильченко, аккредитив – это способ безналичного расчета в сделках с недвижимостью, при котором банк выступает в качестве гаранта. Проще говоря, аккредитив – это расчетный документ об обязанности банка по заявлению покупателя перевести безналичные средства на счет продавца по окончании сделки и выполнении всех условий, оговоренных в тексте аккредитива. Такой вариант оплаты позволяет максимально обезопасить процесс передачи денежных средств. Если счета продавца и покупателя открыты в одном банке, это значительно ускоряет и удешевляет данную процедуру.

В России чаще всего используются депонированный или покрытый аккредитив, суть которого заключается в том, что общую сумму сделки аккредитива составляют либо выданные банком средства, либо средства покупателя.

Прежде чем воспользоваться аккредитивом, покупателю необходимо изучить механизм его получения.

Первым этапом является заключение сделки. В договоре купли-продажи нужно будет обязательно указать, что оплата будет происходить посредством аккредитива, также должны быть указаны персональные данные участников сделки, сведения при каких условиях продавец получит средства и т.д.

Затем покупатель должен составить заявление об открытии аккредитива в банке. Форма данных заявлений различается в зависимости от финансового учреждения.

Далее банк открывает расчетный счет для продавца. Именно на этот счет будут перечислены денежные средства за объект купли-продажи.

После завершения сделки, продавец должен явиться в банк с необходимым пакетом документов (паспорт, свидетельство о проведенной регистрации собственности, договор аккредитива). Полученные средства продавец может получить в безналичном виде или обналичить.

Использование аккредитива при приобретении жилья имеет много преимуществ. Продавец может быть уверен, что гарантированно получит полную сумму и без задержек, так как банк переведет необходимую сумму на его счет уже на стадии совершения операции.

Покупатель же сможет беспрепятственно вернуть деньги без всяких дополнительных затрат, если сделка сорвется по каким-либо обстоятельствам. Банк не разрешит использовать аккредитив, если кто-то из сторон нарушит свои обязательства.

Плюсами аккредитива является и то, что в операции не участвуют наличные средства, а значит исключается возможность использования фальшивых купюр, нет необходимости в дополнительных затратах на их пересчет.

Как правило, аккредитив обходится дешевле, чем хранение наличности в банковских сейфах. Выбор аккредитива дает возможность заключать сделки между лицами из разных городов. Банк осуществляет контроль за законностью и прозрачностью сделки, так как сам в этом заинтересован.

Аккредитив имеет и свои минусы. Поскольку документооборот при аккредитиве более сложный и тщательный, то соответственно и более долгий, поэтому если сделку нужно провести срочно, то данный вариант расчетов не подойдет. Также существенным недостатком является то, что получателем средств может быть только одно лицо, тогда как владельцами недвижимости могут быть несколько лиц.

В России сделки с помощью аккредитива не очень часто используются при покупке недвижимости. Тем не менее подобный вариант оплаты, в отличие от наличного расчета, сводят риски по потере средств к минимуму.