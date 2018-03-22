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Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов, которые используют мошенники

22 марта 2018 г. Георгий Трушин 2565

Оформляя сделку по покупке квартиры, не стоит полагаться только на собственные силы. Непрофессионал не сможет уследить за всем и вовремя выявить грозящую опасность.

Купля-продажа жилья требует особого внимания и тщательного подхода. Дело в том, что участников сделки подстерегают различные "подводные камни". Как утверждают эксперты компании "НДВ-Недвижимость", недобросовестные участники рынка готовы использовать сложные манипуляции и схемы, чтобы получить выгоду в ущерб чужим интересам. Способов обмана во время купли-продажи жилья существует великое множество, но эксперты выделяют несколько основных "трюков", которые популярные в последнее время.

Первый способ — третье лицо присваивает себе личность хозяина недвижимости, продает его на рынке с хорошей скидкой и исчезает. Потом, конечно, обман вскрывается, настоящий владелец обращается в суд, сделка купли-продажи признается недействительной, а покупатель остается без приобретенного жилья. Такая сделка может пройти, если собственник хранит личные документы, например, в сдаваемой квартире. Именно этим и может воспользоваться мошенник.

Второй способ — покупка квартиры у человека, который имеет поддельную или отозванную доверенность от собственника. Если такое случилось, то покупатель в дальнейшем может получить массу проблем, в том числе и потерю приобретенной квартиры и заплаченных за нее денег.

Третий способ — подделка продавцом-мошенником наследственных документов. В этом случае вероятность того, рано или поздно объявится настоящий хозяин, потребует жилье назад и подаст в суд, весьма велика. И шансов для покупателя на удачный исход судебного процесса практически нет. Так что здесь надо готовиться к тому, что суд признает сделку недействительной, квартира вернется к истинному владельцу, а покупатель останется без денег.

Четвертый способ — сокрытие продавцом дефектов квартиры, которые фактически превращают ее в неликвид. Например, покупатель польстился на невысокую цену, потерял бдительность и приобрел жилье недалеко от работающего вредного предприятия или же квартира находится недалеко от кладбища или хосписа. Перепродать такое жилье будет в дальнейшем будет весьма затруднительно. Да и продавцу-обманщику претензии не предъявишь.

Пятый способ — продавец-мошенник договаривается с добрым десятком покупателей о сделке купли-продажи, набирает со всех авансы и исчезает. И найти его в "неизвестности" очень часто не представляется возможным. Впрочем, потеря аванса по сравнению с полной суммой, заплаченной за квартиру, это мелочь.

Из всего этого можно сделать только один вывод — не следует полагаться при сделке только на собственные силы. Непрофессионал не сможет уследить за всем и вовремя выявить грозящую опасность. Поэтому эксперты советуют доверить сопровождение покупки, продажи, а также обмена жилья специалистам солидных компаний, которые работают на рынке недвижимости.

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