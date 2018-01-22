Как получить льготы по оплате ЖКХ

Важно помнить, что предоставление льгот носит заявительный характер, то есть получить льготу можно только после написания соответствующего заявления.

Высокие тарифы ЖКХ являются одним из самых распространенных поводов для жалоб среди россиян. Очень многие потребители обоснованно отмечают, что стоимость коммунальных услуг растет значительно быстрее их качества.

Но есть и хорошая новость – по законодательству предусмотрен целый пакет льгот, которые позволят нуждающимся снизить коммунальные платежи. При этом предоставление льготы на оплату коммунальных услуг (не путать с субсидиями) не зависят от уровня дохода гражданина. Важен только статус и факт принадлежности к определенной льготной категории. О каких льготах идет речь и как их можно получить? На эти вопросы отвечает адвокат Виктория Данильченко.

Первый шаг – определить, относитесь ли вы к какой-либо категории льготников. В России льготники делятся на две категории: федеральные и региональные. К федеральным льготникам относятся:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда;

ветеранов боевых действий;

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

инвалиды с I по III группу инвалидности.

К региональным льготникам относятся:

ветераны труда и труженики тыла периода Великой Отечественной войны

несовершеннолетние сироты и дети, лишенные родительской опеки

многодетные семьи

В зависимости от региона этот список может быть значительно шире. Власти регионов имеют право формировать (изменять, дополнять или сокращать) список для отдельных слоев населения исходя из своих финансовых возможностей.

Все граждане, относящиеся к федеральным льготникам, могут получать компенсацию в размере минимум 50% от общей суммы расходов на кварплату. Льгота распространяется только на одну квартиру. Также, если у кого-либо из членов семьи есть несколько оснований на получение льготы, она будет предоставлена только по одному из них. Проще говоря, льготы не суммируются.

Второй шаг – предоставить местным органам социальной защиты документы, подтверждающие право на льготу. Для этого понадобятся:

паспорт;

документ, подтверждающий право на получение льгот;

выписка из домовой книги или справка, подтверждающая количество зарегистрированных человек;

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (например, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРН, договор приватизации и т.д.);

реквизиты счета, на который будет перечисляться компенсация.

Все эти документы понадобятся в любом случае, ведь любые льготы, в том числе льготы при оплате услуг ЖКХ, предоставляются только по заявлению с подтверждением ваших прав на них документально.

Важно помнить, предоставление льгот носит заявительный характер - то есть получить льготу можно только после написания соответствующего заявления. Однако ежегодно подтверждать свое право на льготы не требуется.

При этом гражданин, имеющий право на льготу ЖКХ, не обязательно должен быть собственником жилого помещения, самое главное, он должен быть прописан по указанному адресу. И не пугайтесь, квитанция за квартплату будет приходить вам без учета скидок, льготы ЖКХ будут возвращаться вам в денежном эквиваленте, на указанный в вашем заявлении расчетный счет. Причем ежемесячно компенсировать затраты льготников, связанные с содержанием жилья и оплатой коммунальных услуг, это прямая обязанность органов соцзащиты.