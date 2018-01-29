Как получить налоговый вычет при покупке квартиры

По законодательству Российской Федерации, каждый гражданин имеет право на налоговый вычет при покупке квартиры или доли в квартире. Сумма вычета составляет 13% от стоимости, но не может превышать 260 тыс. рублей. Таким образом, максимальная сумма покупки, на которую распространяется налоговый вычет – 2 млн рублей.

Как замечает адвокат Виктория Данильченко, воспользоваться вычетом за покупку жилья можно лишь один раз в жизни. Стоит учитывать, что с 1 января 2014 года действует правило, согласно которому в случае если вы приобрели квартиру дешевле 2 млн. рублей, например за 1,5 млн. рублей, остаток вычета (в нашем примере это 13% от суммы в 500 тысяч рублей) можно получить при покупке другой квартиры.

Если же недвижимость покупается с привлечением ипотечных средств, то можно вернуть и 13% от суммы процентов (не более 3 млн. рублей), уплаченных банку. То есть, в рамках налогового вычета можно вернуть максимально 390 тыс. рублей. Это правило работает только при покупке одного объекта недвижимости. Таким образом, при покупке квартиры в ипотеку максимальный вычет может составить 650 тысяч рублей.

Чтобы воспользоваться вычетом, надо сделать несколько шагов.

Первый шаг — это сбор необходимых документов. Вот как выглядит стандартный пакет:

паспорт

договор купли-продажи и передаточный акт,

свидетельство о регистрации права собственности или выписка из ЕГРП.

справка по форме 2-НДФЛ о выплаченной зарплате и удержанных налогах за год, в котором была приобретена недвижимость.

платежные документы (чеки, банковские выписки, квитанции), подтверждающие ваши расходы на покупку квартиры

реквизиты счета, на который будут перечислены средства.

В том случае, если квартира куплена в ипотеку, то нужно подготовить копии кредитного договора, графика погашения ежемесячных платежей.

Второй шаг — заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Сделать это можно разными способами. Например, заполнить документ онлайн в личном кабинете на сайте nalog.ru (данные для входа в него необходимо заранее получить в офисе ближайшей налоговой инспекции). Далее прикрепите к оправляемой декларации сканы всех документов, обозначенных выше, и заполните заявление на возврат налоговых отчислений. В целом налоговый кабинет сравнительно прост в управлении, практически все с ним легко справятся. Если вы заполняете декларацию онлайн, ваше присутствие в налоговой инспекции не потребуется.

На этом же сайте можно скачать форму декларации 3-НДФЛ и заполнить на компьютере по образцу. Далее, прикрепив к ней копии документов о приобретении квартиры, отправляйтесь в налоговую инспекцию, чтобы лично подать документы или отправьте их заказным письмом.

Когда декларация принята, теперь необходимо запастись терпением и ждать ответа из налоговой инспекции. В среднем вся процедура рассмотрения документов занимает до трех месяцев. Еще один месяц дается на уведомление заявителя о результатах проверки и на перечисление денежных средств.

Отказ может последовать, если есть несоответствие условиям, при соблюдении которых вычет предоставляется. Например, жилье не должно быть приобретено у родственника, за счет материнского капитала или средств работодателя; или вы не являетесь резидентом РФ, официально не трудоустроены и соответственно не платите налоги. Поэтому перед тем как начать процедуру получения налогового вычета, необходимо удостовериться, что на это есть соответствующее право.

Имущественный налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю. Получив уведомление из налоговой инспекции, что вы имеете право на вычет, необходимо с этим документом обратиться к своему работодателю и получать зарплату без удержания НДФЛ.

Необходимо отметить, что за отчетный год, за который подается декларация, гражданин имеет возможность получить только ту сумму, которая была удержана в качестве налога на имеющиеся официальные доходы. Остаток общего налогового вычета переносится на следующий календарный год. И так далее, пока вычет не будет выплачен полностью.