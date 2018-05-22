Как работает военная ипотека. Основные шаги для оформления

Минимум за три года службы у военного на ипотеку откладывается около 1 миллиона рублей. Именно эту сумму можно использовать при покупке квартиры по программе военной ипотеки.

С 2005 года в нашей стране стала действовать программа военной ипотеки. Вот главные моменты этой программы. Сначала военнослужащий включается в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС). А потом, за все время службы, на специальный счет участника государством начисляются установленные суммы. Максимальной суммы нет. Главное, чтобы была выслуга 20 лет

После трех лет начислений, участнику данной программы выдается специальное свидетельство (заключительный ипотечный сертификат) на получение и использование средств именного счета можно использовать, в качестве первоначального взноса.

Руководитель Ипотечного центра компании Est-a-Tet Алексей Новиков замечает, что по достижению 20-летнего рубежа пребывания в армейских рядах военнослужащий получает право использовать накопившиеся на его счете деньги для любых целей. И увольняться ему при этом совсем не обязательно.

Чтобы получить военную ипотеку, военнослужащий должен предоставить в банк определенный пакет документов:

свидетельство участника накопительной ипотечной системы, позволяющее военнослужащему воспользоваться целевым жилищным займом;

анкета-заявление военнослужащего на получение ипотечного кредита;

согласие военнослужащего на то, обработку его персональных данных;

паспорт военнослужащего;

нотариальное согласие супруги/супруга военнослужащего на приобретение недвижимости;

брачный договор, если таковой имеется;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей, до 14 лет; паспорт детей, достигших 14-летнего возраста.

Сегодня программы для военных есть у Сбербанка, ВТБ, Абсолют Банка, банка "Открытие", Россельзозбанка, Связь-банка, банка "Зенит", Газпромбанка и ДОМ.РФ (АИЖК). Из документов потребуется только паспорт, заполненная анкета, накопительный сертификат.

Следующий этап — сотрудники безопасностиредитного отдела банка рассматривают заявление, проверяют достоверность данных и в случае их подтверждения, одобряют заявку. Также стоит отметить. что суммы по военной ипотеке ограничены. 2,465 млн рублей — это тот максимум, который субсидирует государство. Также если военный уходит со службы, то остаток по кредиту полностью ложится на его плечи.

Чтобы получить накопления, следует написать рапорт на имя командира. В документе следует обозначить дату, также необходимо указать основания, согласно которым военнослужащий имеет право на получение предназначенных для него средств.

Далее следует указать реквизиты банковского счета, на который военнослужащий хотел бы получить деньги. Сведения, предоставленные участником НИС, поступают в ФГКУ "Росвоенипотека", созданное в ведении Минобороны России. Там специалисты в срок не более месяца отрабатывают поступившие данные и проверяют их на соответствие имеющейся в их распоряжении информации.

Если все данные участник НИС предоставил правильно, на его личный банковский счет поступает предусмотренная законом денежная сумма, которую он может расходовать по своему усмотрению. Когда деньги с именного счета военнослужащего списаны - накопления считаются обналиченными.

Если решено направить деньги на приобретение военнослужащим жилья, на улучшение жилищных условий, тогда налогообложению данный вид дохода не подлежит. Об этом четко сказано в статье 217 Налогового Кодекса РФ.

Иногда случается, что военнослужащий приобретает жилье с помощью ипотеки на вторичном рынке. И вот, какой перечень документов понадобится от прежних владельцев:

копия паспорта собственника-продавца недвижимости;

копия свидетельства о браке/расторжении брака продавца;

свидетельство о праве собственности на объект;

разрешение супруги/супруга продавца;

справка из БТИ;

выписка из ЕГРП, об отсутствии обременений, арестов, запретов, на объекте сделки;

справки об отсутствии долгов по услугам ЖКХ;

предварительный договор купли-продажи.

После проверки и анализа, всех предоставленных документов по объекту сделки, между собственником-продавцом и военнослужащим заключается основной договор купли-продажи. Банк подписывает с участником НИС кредитный договор.

Нельзя не сказать и о документах, которые надо предоставить в Росеестр при покупке жилья на вторичке. Он довольно обширный. Итак, это:

договор купли-продажи;

кредитный договор, со всеми приложениями;

Закладная;

договор ЦЖЗ;

паспорт военнослужащего;

согласие супруги/супруга военнослужащего на приобретение недвижимости;

брачный договор, если таковой имеется;

паспорт собственника-продавца недвижимости;

разрешение супруги/супруга продавца;

заявление от военнослужащего о регистрации права;

заявление от собственника-продавца о регистрации перехода права.