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Когда чувства и собственность несовместимы: как взять ипотеку с брачным договором

7 мая 2018 г. Георгий Трушин 296
Фото: © Global Look Press/Sergey Kovalev

В нашей стране только некоторые супруги заключают брачный договор при покупке квартиры в ипотеку. В этом случае наличие брачного контракта будет на руку.

Большинство семей в России счастливо или не очень счастливо живут без брачного договора, и даже никогда не задумываются об этом. Как замечает адвокат Виктория Данильченко, брачный договор  в России – вещь не частая, а заключают его, как правило, обеспеченные граждане, у которых, помимо ипотечного жилья, есть еще какая-то недвижимость. Тем не менее, в случае развода брачный договор существенно упростит супругам процесс расставания и раздела общего имущества.

Какие еще преимущества дает заключение такого договора? Если, семья живет без брачного договора, то в случае развода все имущество, нажитое в браке, будет делиться пополам.

Если брачный договор уже заключен, то режим собственности супругов будет раздельным, нежели это определено российским законодательством: совместный, раздельный, долевой. Благодаря этому, банковские работники сразу получат максимально ясную картину, на кого будет возложена основная обязанность за выполнение условий кредитного договора. В брачном договоре можно установить, кто оплачивает платежи по кредиту, кто оплатит первый взнос, и кому будет принадлежать квартира во время брака и в случае развода. То можно, например, прописать в договоре, что одному из супругов будет принадлежать, например, 1/5 доля квартиры, а второму – 4/5 долей. Или, наоборот, что вся квартира будет принадлежать вашей второй половине. Проще говоря, можно заранее решить все спорные моменты, что значительно упростит последующий потенциальный развод.

Брачный договор можно использовать не только при совместной покупкой квартиры, но и в ситуации, когда один из будущих супругов, еще до начала брака, уже успел взять ипотечный кредит.

Конечно, приобретенная до брака квартира, является полностью его собственностью; но, с другой стороны, если на оплату кредита пойдет часть средств из общего семейного бюджета, то нельзя отрицать и вклад второго супруга в это приобретение. Для урегулирования таких спорных моментов и нужен брачный договор. В нем также можно прописать и урегулировать все нюансы погашения ипотечного кредита. Например, определить какую долю получит каждый из супругов в случае развода, или наоборот, что даже, при финансовой помощи второго супруга, в погашении задолженности квартира останется личной собственностью "второй половины".

А иногда в ипотечной истории участвуют родители одного из супругов. Самая типичная ситуация, когда родители вносят деньги на оплату первого, как правило, самого большого взноса. Естественно у них возникает желание защитить свой финансовый вклад от претензий со стороны второй половины своего любимого чада. И в этом случае поможет брачный договор. Он позволит определить долю соизмеримую с суммой первого взноса родителей.

Безусловно, содержание любого, даже самого продуманного, брачного договора не сможет предусмотреть все события и жизненные повороты в будущей семейной жизни. Но все же рекомендательно советую перед заключением брачного договора проконсультироваться с юристом! Это поможет вам в случае неудавшейся семейной жизни развестись намного цивилизованнее, не тратя свое драгоценное время на походы в суд и деньги на судебные разбирательства.

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