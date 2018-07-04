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Количество инвестиционных сделок уменьшилось

4 июля 2018 г. 251
Фото: © shutterstock

Несмотря на благоприятный макроэкономический фон, инвестиционный рынок недвижимости во втором квартале оказался под давлением геополитических факторов.

По итогам первого полугодия, согласно оценке экспертов компании JLL, объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,29 млрд долларов. С одной стороны, цифра не самая маленькая. Но, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то это на 39% ниже результата аналогичного периода 2017 года.

Несмотря на благоприятный макроэкономический фон, инвестиционный рынок недвижимости во втором квартале оказался под давлением геополитических факторов. Не последнюю роль сыграло ослабление рубля по отношению к доллару и евро, что привело к повышенной волатильности валюты и рынка.

Эти события отложили закрытие некоторых инвестиционных сделок и привели к снижению их объема.

Как утверждает руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба, по результатам первого полугодия Москва вновь вышла в лидеры по объему инвестиций в недвижимость. Иными словами, доля города в страновом объеме сделок составила 56% против 73% в аналогичном периоде 2017 года.

При этом показатель Санкт-Петербурга хотя и снизился до 38%. В столице наибольший объем сделок был закрыт в офисном сегменте — его доля составила 44%. А вот в северной столице половина объема сделок пришлась на сегмент жилой недвижимости.

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