Количество инвестиционных сделок уменьшилось

По итогам первого полугодия, согласно оценке экспертов компании JLL, объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 1,29 млрд долларов. С одной стороны, цифра не самая маленькая. Но, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то это на 39% ниже результата аналогичного периода 2017 года.

Несмотря на благоприятный макроэкономический фон, инвестиционный рынок недвижимости во втором квартале оказался под давлением геополитических факторов. Не последнюю роль сыграло ослабление рубля по отношению к доллару и евро, что привело к повышенной волатильности валюты и рынка.

Эти события отложили закрытие некоторых инвестиционных сделок и привели к снижению их объема.

Как утверждает руководитель отдела исследований компании JLL в России и СНГ Олеся Дзюба, по результатам первого полугодия Москва вновь вышла в лидеры по объему инвестиций в недвижимость. Иными словами, доля города в страновом объеме сделок составила 56% против 73% в аналогичном периоде 2017 года.

При этом показатель Санкт-Петербурга хотя и снизился до 38%. В столице наибольший объем сделок был закрыт в офисном сегменте — его доля составила 44%. А вот в северной столице половина объема сделок пришлась на сегмент жилой недвижимости.