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Компания Ротенберга собирается достроить ТЦ на Павелецкой площади

9 января 2018 г. 771
Фото: © GlobalLookPress

"ТПС Недвижимость" может купить площадку целиком или же предложить финансовое участие.

Компания "ТПС Недвижимость" Игоря Ротенберга и его партнеров планирует завершить проект подземного торгового центра на Павелецкой площади в Москве, который почти 10 лет безуспешно пытаются реализовать структуры Мухтара Аблязова, пишет "Коммерсант". На завершение строительства потребуется порядка 15 миллиардов рублей.

Издание со ссылкой на источники пишет, что "ТПС Недвижимость" может купить площадку целиком или же предложить финансовое участие. В самой же компании вопросы газеты оставили без ответов.

Заказчиком подземного торгового центра "Матрешка молл" и владельцем прав аренды участка под застройку выступает ООО "Лэджи", принадлежащее находящемуся в стадии ликвидации казахстанскому БТА-банку. Строительство в 2007 году начало ОАО "Павелецкая", которое в том же году консолидировала группа "Евразия" Мухтара Аблязова — бывшего владельца БТА-банка.

Компания успела достроить двадцатую часть запланированного, но в 2009 году проект заморозили. Сама же площадка оставалась долгое время предметом судебных тяжб между Аблязовым, его кредиторами и столичной мэрией.  "Лэджи" приобрела недострой зимой 2016 года за 250 миллионов рублей.

По утвержденному градостроительно-земельной комиссией столицы площадь торгового центра составит 73 тысячи квадратных метров, изначально планировалось, что четырехуровневый подземный комплекс займет 122 тысячи квадратов.

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