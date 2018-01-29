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Конституционный суд подтвердил законность платежей за общее имущество

29 января 2018 г. 740
Фото: © shutterstock.com

Конституционный суд (КС) России не нашел нарушение в законодательных нормах, закрепляющих за собственниками обязанность платежей за содержание общего имущества. Постановление опубликовано на сайте суда.

Поводом для разбирательства стала жалоба Сергея Логинова – он оспорил ряд положений Гражданского и Жилищного кодексов.

Мужчина приобрел квартиру в одном из домов Ростова-на-Дону. На общем собрании жильцы приняли решения об образовании ТСЖ и избрании его способом управления и установили размеры обязательных платежей за содержание общего имущества за 1 квадратный метр: с квартиры – 25 рублей, с коммерческого помещения – 14 рублей, за машиноместо – 10 рублей.

Логинов не согласился с дифференциацией ставок платы в зависимости от назначения помещения и обратился в суд. Требование о признании решения общего собрания недействительным было отклонено судами различных инстанций.

В постановлении Конституционного суда говорится, что оспариваемые нормы закрепляют за всеми собственниками обязанность по уплате платежей за содержание общего имущества, а размер устанавливают сами на общем собрании. Характеристика помещения, которым владеет человек, может учитываться, но лишь в том случае, если разница их размеров не повлечет за собой необоснованных различий среди собственников одного и того же вида помещений.

При этом оспариваемые нормы не запрещают собственнику помещения, не принимавшему участия в общем собрании или голосовавшему против, обратиться в суд, который может признать решение недействительным, если оно нарушает требования закона.  Таким образом, оспариваемые нормы соответствуют Конституции РФ.

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