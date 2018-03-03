Кредит для сильной и независимой: почему одинокие женщины все чаще берут ипотеку

Незамужние женщины стали одними из самых частых покупателей столичной недвижимости. Банки зачастую относятся к таким клиенткам лояльно и охотно кредитуют их, абсолютно не обращая внимания на отсутствие созаемщика.

Принято считать, что ипотека – исключительно семейный продукт. Самый частый сюжет на рекламных плакатах, посвященных кредитам на покупку жилья, - молодая пара, которая либо клеит обои, либо распаковывает коробки после переезда.

Такой стереотип действительно обоснован, по статистике чаще всего ипотеку берут именно семейные пары. А вот второй по значимости категорией заемщиков являются… одинокие женщины. В прошлом году женщины на 15% чаще мужчин совершали сделки с первичной недвижимостью, подсчитали в Urban Group.

ВОПРЕКИ СТЕРИОТИПАМ

По разным оценкам представительницы прекрасного пола сейчас занимают до 40% управленских позиций в стране. Логично, что рост числа работающих женщин провоцирует появление новых групп потребителей.

"Успешное построение карьеры и, как следствие, рост покупательской способности, напрямую влияет на рост доли квартир, которые представительницы прекрасного пола приобретают самостоятельно", - говорит директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.

Уже сейчас одинокие заемщицы являются второй по востребованности клиентской группой у ипотечных банков. Например, в "ДельтаКредит" на долю таких клиентов, точнее клиенток, приходится около 20% всех выданных займов. Для сравнения, доля кредитов, выданных мужчинам без созаемщиков – 11%.

Схожая пропорция наблюдается и в Абсолют банке: за последние четыре года доля одиноких женщин среди ипотечных заемщиков составляет около 18%. При этом, 0,5% из них - вдовы, 8%-разведены, 10% никогда не состояли в браке.

"Холостые мужчины в 2,5 раза чаще оформляют ипотечные займы, чем холостые женщины, однако разведенные женщины в 1,6 раз чаще оформляют ипотеку, чем мужчины", - отмечает управляющий директор розничных продуктов кредитной организации Антон Павлов.

Самый распространенный социальный статус у таких заемщиков – наемные высококвалифицированные специалисты. Вдвое реже встречаются руководители высшего или среднего звена. А вот доля одиноких женщин-владельцев бизнеса либо индивидуальных предпринимателей самая маленькая – всего 1,94%.

"Средний возраст у женщин-заемщиков – 35 лет, если они не замужем, и 41 год, если - в разводе. В основном они имеют высшее образование (66%) и работают по найму (93%). Доход у них чуть меньше, чем у мужчин-заемщиков: 85 тыс. рублей против 115 тыс. рублей", - уточняет руководитель блока развития бизнеса банка "Дельта Кредит" Ирина Асланова.

КРЕДИТ БЕЗ МУЖА

Одинокие женщины не только зачастую успешно строят свою карьеру, но и очень осторожно и скрупулезно подходят к выбору недвижимости. Несмотря на бум новостроек, охвативший крупнейшие города страны, большинство самостоятельных покупательниц предпочитает брать уже готовое жилье. По данным Абсолют банка, для покупки таких лотов берется 9,35% всех выданных ипотечных кредитов, против 6,73% - для покупки новостроек.

Самый востребованный формат жилья у прекрасных заемщиц - двухкомнатные квартиры средней площадью 45 кв м, на них пришлось порядка 43% сделок. Высокий спрос был отмечен и на однокомнатные квартиры-студии площадью до 30 "квадратов", их рассматривают более 26% клиентов. Особой популярностью пользовались квартиры с французскими окнами, квартиры с террасой и окном в ванной комнате, рассказали в Urban Group.

Молодые заемщицы в возрасте 25-35 лет чаще всего ориентированы на жилье комфорт-класса. Жилье такого уровня в столице можно найти по цене от 7 млн рублей. Чтобы взять ипотеку на такую квартиру необходим ежемесячный доход не менее 90 тыс рублей либо иметь высокий первоначальный взнос при меньшем доходе

Деловых женщин в возрасте 45-55 лет больше интересует предложения в бизнес-классе, уточнили в "Донстрое". Предложения в этом сегменте дороже и начинается от 15 млн рублей. Для положительного решения по ипотеке подтвержденный ежемесячный доход заемщика должен составлять не менее 180 тыс рублей.

Наличие мужа в качестве созаемщика вовсе не является критичным условием для получения кредита. Более того, от его наличия или отсутствия даже не зависит ставка по займу. Однако наличие созаемщика помогает увеличить сумму кредита, уточнили в "ДельтаКредит".

Основной причиной отказа в выдаче кредита для всех потенциальных клиентов является несоответствие кредитной истории требованиям банка. Другие распространенные причины отказа - недостаточность дохода для получения желаемой суммы кредита, а также предоставление клиентом недостоверной информации о себе, подчеркивают представители банка.