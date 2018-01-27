Кредит на старость: почему пенсионеры не спешат брать ипотеку

Хотя в России растет число пенсионеров, лишь малая часть из них соглашается брать ипотеку для улучшения собственных жилищных условий. Большого интереса к работе с этой категорией заемщиков не демонстрируют и банки

По данным Росстата, из 146 млн жителей России 36,6 млн человек - люди старше трудоспособного возраста или, проще говоря, пенсионеры. И доля этой группы стремительно увеличивается: если в 2007 году на них приходилось - 20,8%, то в 2012 году – 22,7%, а в 2015 году – уже 24%. Из-за "демографической ямы" конца прошлого века, по прогнозам экспертов, численность людей старше трудоспособного возраста продолжит расти.

При этом для значительного количества пенсионеров по-прежнему актуален квартирный вопрос. Многие из людей старше трудоспособного возраста хотели бы улучшить свои жилищные условия, либо помочь в этом своим детям-внукам.

Теоретически, доступным инструментом в решении этого вопроса для пожилых заемщиков могла бы стать, но как показывает практика, пенсионеры не торопятся брать кредиты в банках. Да и сами банки констатируют, что среди их заемщиков клиентов из старшей возрастной группы не много.

"Так, в 2017 году доля ипотечных заемщиков в возрасте старше 60 лет в общей структуре ипотечных заемщиков составила 0,9%, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 0,5 процентного пункта (п.п)", - рассказывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

По его словам, доля заемщиков в пред-пенсионном возрасте - от 50 до 59 лет - в прошлом году составляла 8,2% против 7,9% в 2016 году.

В Сбербанке, крупнейшем игроке на рынке ипотечного кредитования, доля пенсионеров среди ипотечных клиентов составляет порядка 12,5%.

КРЕДИТ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ

Все опрошенные банки отмечают, что у них нет специальных программ для приобретения недвижимости пенсионерами.

"Стоимость продукта у нас для таких клиентов не меняется, только срок кредита ограничен 85 годами для заемщика", - рассказал главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. По его словам, ипотечных заемщиков пенсионного возраста небольшая. Средний возраст клиентов по ипотечному портфелю 39 лет.

Пенсионеры могут получить в Сбербанке заем на тех же условиях, что и другие клиенты, подчеркнули в кредитной организации.

"Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами", - сообщается на сайте банка.

Например, 60-летний пенсионер, имея 50% первоначального взноса, покупает квартиру в новостройке за 5,1 млн. рублей. При ставке 9,9% сроком 10 лет его ежемесячные платежи составят 26,7 тыс. рублей. Стоит отметить, что минимальный размер пенсии по Москве в 2018 году составляет 17,5 тыс. рублей, а средняя продолжительность жизни составила 72,6 года.

"Некоторые кредитные организации устанавливают более низкую планку возраста при отсутствии комбинированного договора ипотечного страхования. Банки тем самым пытаются снизить риски в ситуации, когда срок кредита оказывается больше продолжительности жизни заемщика", - рассказывает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Таким образом, срок ипотечного кредитования для людей, планово вышедших на пенсию, ниже, чем по кредитам для других возрастных категорий – 5-10 лет.

Созаемщиками и поручителями по ипотечным кредитам пенсионеров, как и в случаях с другими заемщиками, могут выступать супруг или супруга, близкие родственники, в том числе дети при достижении необходимого возраста.

При отсутствии у клиента созаемщиков или поручителей, на которых в случае ухода заемщика из жизни лягут обязательства по обслуживанию ипотеки, его долги переходят к наследникам, рассказывает Екатерина Щурихина.

"Однако если наследник откажется от наследуемого имущества, то и обязательства по погашению задолженности на него не накладываются. Поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что банки в обязательном порядке требуют от заемщиков более старшего возраста страхования жизни и здоровья", - полагает эксперт.

Оценивают потенциальных пожилых заемщиков банки по стандартным критериям – уровень доходов, размер первоначального взноса, возможность привлечь созаемщика, наличие недвижимости, которую можно оформить в залог.

"Стоит отметить, что ипотеку вряд ли дадут обычному неработающему пенсионеру – стандартная пенсия в России просто не позволит обслуживать ипотечный кредит, да еще выданный на короткий срок, что предполагает более высокий ежемесячный платеж. Поэтому необходимы и другие источники дохода", - отмечает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА".

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Пенсионеры традиционно считаются одной из самых дисциплинированных возрастных групп при погашении кредитов. При этом, как отмечает эксперт, нужно учитывать, что часто состояние здоровья пожилых людей требует значительных единовременных расходов на лечение или лекарства, что может негативно отразиться на платежной дисциплине клиента.

"Если говорить в целом, про все виды кредитов, а не только ипотеку, то пенсионеры гораздо более ответственнее относятся к своим обещаниям, кредитная культура у них существенно выше и количество дефолтов намного меньше по сравнению с молодежью", - соглашается Алексей Волков.

Что касается доли просрочки, то исторически ситуация с просрочкой у заемщиков-пенсионеров несколько хуже, чем у более молодых граждан, возражает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в декабре 2017 года у граждан в возрасте от 60 до 65 лет доля просрочки свыше 90 дней составляла 9,5% от всех ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам данного возрастного диапазона (снижение на 2,8 п.п. по сравнению с декабрем 2016 года – 12,3%).

"У более пожилых заемщиков старше 65 лет ситуация с просрочкой несколько лучше – 5,2% против 6,5% в декабре 2016 года", - отмечает он.

При этом качество ипотечного портфеля в целом достаточно высокое - просрочка свыше 90 дней в целом по России составляет 2,3%.