Крымские санатории могут передать регионам РФ

Крымские власти заинтересованы в передаче ряда санаториев субъектам РФ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он пояснил, что объекты "сейчас стоят" и не приносят денег. Заполняемость этих санаториев близка к нулю, а властям приходится содержать трудовые коллективы.

"Так что для нас это тоже выход из положения. Мы получаем налогооблагаемые объекты, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации", - приводит слова Аксенова РИА Новости.

В настоящее время обсуждается вопрос о передаче Ингушетии одной из детских здравниц в Евпатории. В нынешнем сезоне начнут работу санатории, которые ранее передали Башкортостану и Чечне.

Аксенов рассказал, что объекты башкирские и чеченские власти модернизируют и реконструируют.