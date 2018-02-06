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Крымские санатории могут передать регионам РФ

6 февраля 2018 г. 775
Фото: © shutterstock.com

Крымские власти заинтересованы в передаче ряда санаториев субъектам РФ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он пояснил, что объекты "сейчас стоят" и не приносят денег. Заполняемость этих санаториев близка к нулю, а властям приходится содержать трудовые коллективы.

"Так что для нас это тоже выход из положения. Мы получаем налогооблагаемые объекты, находящиеся в государственной собственности Российской Федерации", - приводит слова Аксенова РИА Новости.

В настоящее время обсуждается вопрос о передаче Ингушетии одной из детских здравниц в Евпатории. В нынешнем сезоне начнут работу санатории, которые ранее передали Башкортостану и Чечне. 

Аксенов рассказал, что объекты башкирские и чеченские власти модернизируют и реконструируют.

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