ЛДПР предлагает выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минстрой РФ письмо, в котором предлагает выдавать ипотекам россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду.

В своем сообщении Власов отметил, что проблема обеспечения жильем молодежи много лет "носит нерешенный характер", а ипотека – один из самых распространенных способов приобретения недвижимости.

Депутат также предлагает ввести правила, согласно которым платежи по ипотеке сначала шли бы на погашение суммы основного долга, а не на погашение процентов, чтобы в случае неисполнения обязательств размер пени был меньше. По его мнению, при такой схеме к 25-30 годам молодые люди уже будут обладать свои жильем и смогут создавать семьи.

Нынешние финансовые механизмы поддержки молодых семей носят, по словам Власова, "весьма ограниченный характер", поэтому следует создавать новые механизмы.