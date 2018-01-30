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Льготной ипотеки в рамках программы реновации не будет

30 января 2018 г. 329
Фото: © Global Look Press

В качестве платы за дополнительные площади можно будет воспользоваться средствами материнского капитала.

Столичные власти отказались от идеи разработать механизм предоставления льготной ипотеки для переселенцев по программе реновации, которые хотят увеличить жилплощадь, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что ипотечные ставки сейчас и так снижаются, и любой житель города может воспользоваться правом взять ипотеку в любом банке.

Заммэра отметил, что в качестве платы за дополнительные площади можно будет воспользоваться средствами материнского капитала и другими государственными субсидиями.

Ранее сообщалось, что участникам программы гарантируется 10-процентная скидка от рыночной цены при приобретении дополнительных площадей.

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Хуснуллин Марат Шакирзянович
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