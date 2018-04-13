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Мень не видит рисков для стройотрасли, связанных с ответными санкциями

13 апреля 2018 г. 468
Фото: © Global Look Press

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень не видит никаких рисков для строительной отрасли в случае введения ответны санкций в отношении США.

Глава Минстроя отметил, что отрасль успела "вовремя импортозаместиться", и практически защищена от последствий санкций.  "Не видим никаких рисков, и у нас нет никаких опасений", - приводит слова Меня РИА Новости.

При строительстве стандартного жилья не используется никаких импортных материалов и технологий, к этому же строители стремятся в крупных инфраструктурных проектах, сообщил министр. Он добавил, что видит перспективы для российского строительства во внутренних инвестициях.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект об ответных санкциях в отношении США. Документ содержит запрет на ввоз американской сельхозпродукции, алкоголя и табака, лекарств и подразумевает приостановку сотрудничества в атомной отрасли, по авиастроению и ракетным двигателям.

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