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Мень: новые стандарты для управляющих компаний не отразятся на ценах на ЖКХ

3 апреля 2018 г. 224
Фото: © Global Look Press

Новые стандарты сервиса управляющих компаний не должны привести к росту цен на их услуги. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Глава Минстроя сообщил, что для недопущения необоснованного роста платежей УК обязали предоставлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом.  В ближайшее время ведомство опубликует рекомендации по расчету платы за ЖКХ, которые будут утверждать местные органы самоуправления.

"Если плата за ЖКУ окажется выше установленной, то управляющая организация будет обосновывать перед собственниками необходимость этого превышения", - отмечается в сообщении пресс-службы Минстроя.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, предусматривающий введение новых требований к работе управляющих компаний.  Новые стандарты, в частности, упорядочивают работу аварийно-диспетчерских служб, регламентируют время дозвона в службу и предъявляют требования к сотрудникам.

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