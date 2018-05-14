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Миф о банкротстве: можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?

14 мая 2018 г. Георгий Трушин 477
Фото: © shutterstock

Полученный в суде статус банкрота позволяет ограничить претензии кредиторов. Но, если единственное жилье банкрота находится в ипотеке, то кредиторы имеют право требовать реализовать его.

В октябре 2015 года в нашей стране вступил в силу закон, по которому теперь можно признать банкротом не только юридическое, но и физическое лицо. То есть любой гражданин РФ может объявить себя банкротом. Для этого нужно соответствовать всего двум критериям:

  • общая сумма всех долгов должна составлять не менее 500 тысяч рублей;
  • должник не имеет возможности погасить задолженность более трех месяцев.

Адвокат Виктория Данильченко апоминает, что для реализации процедуры банкротства нужно подать заявление в Арбитражный суд. Заявление может подать сам должник, а также налоговая служба и кредиторы, перед которыми у данного гражданина есть долговые обязательства.

После всех судебных разбирательств и признания гражданина банкротом начинаются поиски вариантов реализации имущества должника. Однако, взыскания не должны касаться:

  • личных вещей;
  • предметов, которые необходимы в профессиональной деятельности или для ведения домашнего хозяйства;
  • инвалидных колясок и т.п.;
  • домашнего скота;
  • денежных средств ниже прожиточного минимума;
  • продовольственных продуктов и средств для бытового пользования, а также угля, дров и т.п.;
  • призов и наград;
  • единственного жилья (включая земельный участок, на котором построен дом из категории единственного жилья).

Тем не менее, если единственное жилье банкрота находится в ипотеке, то кредиторы имеют право требовать реализовать его. Даже если оно является предметом залога, даже если в квартире/доме прописаны несовершеннолетние. Но, если гражданин, признанный банкротом, уже частично погасил ипотеку, не имеет других долгов в кредитных организациях, а также он не совладелец части недвижимости, то после реализации квартиры/дома по превышающей задолженность сумме, разница будет отдана ему.

Впрочем, если банкротство оказалось неизбежным, ипотечную квартиру все же можно спасти. Одним из вариантов является рефинансирование долга. Для этого нужно обратиться в банк с документами, подтверждающими ухудшение материального положения (потеря работы, болезнь, потребовавшая дорогостоящее лечение и т.д.).

Второй способ – попробовать самостоятельно продать ипотечную квартиру, заранее договорившись с банком. Плюс в том, что так ее можно продать дороже, нежели чем ее оценят эксперты по оценке при реализации жилья кредитором. Но если разницей в сумме покрыть долг не удается, то тогда все же придётся подавать документы на банкротство.

Еще вариант – обращение в агентство по ипотечному кредитованию. Через агентство есть вероятность списать задолженность до 20% от суммы всего долга. Эта программа в основном применяется по отношению к многодетным семьям.

Безусловно, в банкротстве при ипотеке очень много минусов. Главные: лишение ипотечной квартиры, невозможность оформления займов, госпошлину и все расходы оплачивает должник.

Но есть и преимущество – избавление от непосильного долга и освобождение от претензий кредитной организации. Стоит также отметить, что после признания банкротом физического лица, человек в дальнейшем имеет право вновь взять ипотеку. Закон о банкротстве этого не запрещает.

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