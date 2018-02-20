Минфин отобрал 46 банков для выдачи семейной ипотеки

Министерство финансов России удовлетворило заявки 46 банков, которые смогут принять участие в программе субсидирования ипотечных ставок для семей с детьми.

"Приказом Минфина России средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наибольшую долю получили Сбербанк (320,8 миллиарда рублей) и ВТБ (200 миллиардов). Следующим с большим отрывом идет Абсолют банк – 46,6 миллиарда рублей.

В рамках программы субсидирования ипотеки под 6% годовых кредит могут взять семьи, где родился второй или третий ребенок. По льготной ставке можно оформить ипотеку на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать существующий кредит.

Лимит программы составляет 600 миллиардов рублей.