ГлавнаяФинансыМинфин отобрал 46 банков для выдачи семейной ипотеки

Минфин отобрал 46 банков для выдачи семейной ипотеки

20 февраля 2018 г. 619
Фото: © shutterstock.com

Министерство финансов России удовлетворило заявки 46 банков, которые смогут принять участие в программе субсидирования ипотечных ставок для семей с детьми.

"Приказом Минфина России средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наибольшую долю получили Сбербанк (320,8 миллиарда рублей) и ВТБ (200 миллиардов). Следующим с большим отрывом идет  Абсолют банк – 46,6 миллиарда рублей.

В рамках программы субсидирования ипотеки под 6% годовых кредит могут взять семьи, где родился второй или третий ребенок. По льготной ставке можно оформить ипотеку на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать существующий кредит.

Лимит программы составляет 600 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
20 февраля 2018 г. 619
Минфин отобрал 46 банков для выдачи семейной ипотеки 619
20 февраля 2018 г. 661
Власти: застройщики апартаментов должны платить взносы в фонд дольщико... 661
20 февраля 2018 г. 1569
Самые дорогие новостройки в Крыму, самые дешевые – в Чечне 1569
20 февраля 2018 г. 713
Москва вошла в список лидеров городов будущего 713
20 февраля 2018 г. 1721
Японцы собираются построить самый высокий в мире деревянный небоскреб 1721
20 февраля 2018 г. 1105
Новостройку в Подмосковье можно купить за миллион и дешевле 1105
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.