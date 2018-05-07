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Минфин разъяснил новые правила выдачи льготной 6-процентной ипотеки

7 мая 2018 г. 296
Фото: © shutterstock.com

Льготную ипотеку под 6% годовых будут выдавать семьям с детьми, даже если второй или третий ребенок родился в последний день действия программы – 31 декабря 2022 года, пишет РБК.

Проект постановления опубликовал Минфин РФ на федеральном портале правовых актов. В настоящее время правила не подразумевают льгот, если ребенок родится 31 декабря 2022 года – семья уже не успеет оформить документы для льготной ипотеки, объясняется в документе.

Запустить льготную ипотеку для семей со вторым или третьим ребенком предложил президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 года. В январе 2018-го кабмин утвердил правила субсидирования кредитов для банков.

По программе семьи с детьми могут взять жилищный кредит, на который будет действовать льготная 6-процентная ставка в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего. Затем ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки ЦБ на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

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