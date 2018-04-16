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Минстрой поддерживает отказ от ипотеки без первого взноса

16 апреля 2018 г. 508
Фото: © shutterstock.com

Минстрой РФ поддерживает идею ухода от ипотечных кредитов без первоначального взноса или с низким первым взносом, сообщила РИА Новости глава ведомства Михаил Мень.

"Здесь мы солидарны с ЦБ, и благодаря тому, что первый взнос остаётся на высоком уровне, сегодня тенденций к ипотечному пузырю нет", - отметил министр.

Просроченная задолженность по ипотеке, по его словам, составляет 2,3% - это во многом благодаря первому взносу.

Мень сообщил также, что шаги по удержанию первоначального взноса на высоком уровне принимают и банки, которым дают установку Минстрой и Центробанк.

Кредиты с низким первоначальным взносом несут с собой высокие риски для рынка ипотеки. Семьи, которые берут такие кредиты, принимают плохо продуманные, импульсивные решения, и в результате сталкиваются с сложностями при выплате долга. В Дом.РФ напоминают, что широкое распространение таких кредитов в США стало одной из причин финансового кризиса в 2008 году.

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