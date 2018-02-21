Минстрой рассчитывает на ставку в 6% по кредитам строителей после отмены ДДУ

При отказе от ДДУ банкам придется заместить 3,5 трлн. рублей, которые приходятся на долевое строительство. Главный вопрос - смогут ли аккумулировать кредитные организации эту сумму и под какие проценты они будут кредитовать застройщиков. По оценкам, ЦБ ставка не будет выше 6%.

Банки будут кредитовать застройщиков в рамках проектного финансирования по ставкам не выше 6%, сообщил в ходе финансового форума по недвижимости, организованном ассоциацией Repa, глава Минстроя РФ Михаил Мень.

Он отметил, что сегодня сами банки еще не готовы финансировать строительную отрасль. "К 1 января банки не то, что эскроу-счета не были готовы открывать, они не были готовы осуществлять банковское сопровождение", - отметил министр. При этом, ЦБ пообещал, что к июлю банки эту компетенцию наработают, добавил он.

По его мнению, эскроу-счета являются наиболее перспективным вариантом того, чтобы обезопасить дольщиков.

Глава Минстроя РФ подчеркнул, что переход к проектному финансированию будет постепенным. Уже сейчас застройщик, который использует эскроу-счета, освобождается от взносов в компенсационный фонд. Таким образом, государство пытается стимулировать строителей использовать данный механизм.

Однако, сами застройщики не спешат использовать эскроу-счета. Так, по данным Москомстройинвеста, в столице не было заключено ни одного ДДУ через эскроу-счета.

"Встает главный вопрос, если банк будет фондироваться под ноль, под какой процент он будет выдавать застройщику эти деньги с учетом риском и банковского обслуживания. Мы обсуждали этот вопрос с Центробанком, по его оценкам, до 6%", - сказал министр.

Сегодня объем финансирования долевого строительства оценивается в 3,5 трлн. рублей. Ежегодно дольщики приносят строительной отрасли порядка 1,5 трлн. рублей.

Идея заключается в том, чтобы банки конкурировали за эти деньги и предлагали застройщикам выгодные условия, подчеркнул Михаил Мень. Кроме этого, банкам в ближайшем будущем придется заменить кредитными средствами эти 3,5 трлн. рублей, что вызывает большой вопрос – смогут ли они это сделать, сказал министр.

Во вторник заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в ходе парламентских слушаний "Новые законодательные механизмы финансирования жилищного строительства" сообщила, что стоимость банковских кредитов для застройщиков в рамках проектного финансирования будет ниже ключевой ставки.

В конце прошлого года правительство утвердило "дорожную карту" поэтапного перехода (к 2020 году) от долевого к проектному финансированию жилищного строительства. Согласно документу, с 1 июля этого года застройщики могут либо дальше привлекать деньги дольщиков, но с учетом поправок к 214-ФЗ, которые ужесточают требования к застройщикам. Второй вариант – работа с эскроу-счетами.

Работа с эскроу-счетами предполагает, что деньги, переданные в рамках договора ДДУ физлицом, будут размещены на эскроу-счетах в банке, а не у застройщика. Пока идет строительство, ни дольщик, ни застройщик доступа к деньгам не имеет. Только после передачи квартиры дольщику застройщик получит доступ к деньгам. Вести строительство девелоперу придется на собственные деньги, либо брать кредит.