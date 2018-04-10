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Минстрой: ставка по ипотеке может снизиться до 7% к 2024 году

10 апреля 2018 г. 540
Фото: © Global Look Press

Ставка по ипотеке может снизиться до 7% к 2024 году, сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Он напомнил, что такую задачу ставил президент.

"Думаю, что к 2024 году мы точно выйдем на эти цифры, но есть определенный оптимизм полагать, что это будет значительно раньше", - приводит слова министра РИА Новости.

Мень отметил и низкий уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам в сравнении с другими странами. По его словам – это показатель того, "что опасности ипотечного пузыря мы сегодня не видим".

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