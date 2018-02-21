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Минстрой: страховщики "съели" 38 млрд. рублей застройщиков

21 февраля 2018 г. 1022
Global Look Press, Sergey Smirnov

По мнению ведомства, институт страхования в строительстве так и не прижился. 

Порядка 38 млрд. рублей составили потери застройщиков от страховых компаний, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на финансовом форуме по недвижимости, организованном Ассоциации Repa.

Такой объем средств был перечислен в качестве взносов, при этом выплатили страховщики только 50 млн. рублей.

По его словам, институт страхования в строительстве провалился - сами представители страховых компаний не посещали даже мероприятия, где обсуждались проблемы дольщиков. Он отметил, что обанкротившийся Су-155 тоже был застрахован.

"Они съели эти, господа, [страховые компании] 38 млрд. рублей, выплат было минимальное количество, после наших разговоров с ними - 50 млн. рублей", - сказал Михаил Мень.

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