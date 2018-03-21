Минтранс поддерживает строительство частных дорог

В качестве первого опыта такого строительства можно привести автомобильную транзитную дорогу "Меридиан", которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.

С интересным заявлением выступил первый заместитель транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Министерство транспорта, как сообщает "Интерфакс", готово поддержать строительство частных автодорог в нашей стране.

"Мы поддерживаем строительство частных автомобильных дорог в Российской Федерации. Если такого рода инициативы будут появляться в субъектах нашей страны, будем оказывать всю необходимую помощь ", — заявил Евгений Дитрих.

В качестве первого опыта такого строительства можно привести автомобильную транзитную дорогу "Меридиан", которая свяжет Оренбургскую область и западную границу России.