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Многодетные семьи Подмосковья могут освободить от налога на имущество

19 марта 2018 г. 572
Фото: © shutterstock.com

Власти считают, что мера позволит сэкономить многодетным семьям.

Подмосковные власти рассматривают возможность установления дополнительных льгот по семейному налогу и налогу на имущество физических лиц для социально незащищенных слоев населения. Об этом сообщает РИАМО "Подмосковье" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства имущественных отношений.

Вопрос об освобождении многодетных семей от уплаты налога на имущество рассматривается на уровне губернатора области Андрея Воробьева. Как подчеркнул министр имущественных отношений региона, мера позволит сэкономить бюджет многодетных семей.

Власти уже подготовили соответствующее предложение для органов местного самоуправления.

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