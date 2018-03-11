Монахиня, которая судилась с поп-певицей из-за монастыря, умерла в зале суда

Одна из двух монахинь, которые судились с певицей Кэти Перри по поводу продажи монастыря в Лос-Анджелесе, умерла прямо на заседании суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

89-летняя сестра Кэтрин Роуз Холзман упала и скончалась в ходе слушаний. Телевидение приводит слова умершей монахини: "Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра".

Холзман и еще одна монахиня Рита Калланан много лет жили в монастыре, который оказался в центре разбирательств, и считали его своей собственностью. В 2011 году содержание монастыря стало слишком дорогим для них, и женщины решили продать недвижимость местной предпринимательнице – та планировала превратить его в бутик-отель.

Холзман и Калланан были единственными, кто выступал против продажи монастыря Кэти Перри. Девушка предложила за участок 10 миллионов долларов наличные и еще 4,5 миллиона для поиска другого здания для монастыря. Предпринимательница же заплатила 44 тысячи долларов и согласилась выписать долговое обязательство на выплату еще 9,9 миллиона долларов в течение 3 лет.

2017 году епархия подала на Холлистер в суд за то, что та хотела помешать певице приобрести монастырь, суд обязал ее выплатить 15 миллионов долларов ущерба.