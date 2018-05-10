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Москва вошла в пятерку европейских городов, привлекательных для инвестиций

10 мая 2018 г. 370
Фото: © shutterstock.com

Москва заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, говорится на сайте департамента экономической политики и развития столицы. Рейтинг был опубликован газетой Financial Times.

Российская столица опередила Хельсинки, Варшаву, Берлин и Стокгольм, поднявшись за год на два места. В пятерку лидеров Москва вошла впервые, при этом в рейтинге по Восточной Европе столица заняла первое место.

Инвесторам выгодно работать в Москве благодаря льготам и преференциям, предоставляемым городом, отметил глава департамента Владимир Ефимов. По его словам, столица ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в РФ.

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