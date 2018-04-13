Москвич получил остров по программе "Дальневосточный гектар"

3 га земли были выданы по семейной заявке, рассказал Оганесян "Интерфаксу". Он добавил, что остров красивый, покрыт лесом, а на побережье – песчаные пляжи. Москвич собирается вложить в землю 1 миллион рублей и реализовать там туристический проект, включающий в себя квест-туризм, робинзонаду и экотуризм.

Владелец острова рассказал, что у него уже есть более 3 тысяч заявок от желающих пройти квест и почувствовать себя Робинзоном. На остров Оганесян хочет провести воду и установить там несколько домов-контейнеров с солнечными батареями.

Остров Чакмут находится в 300 метрах от большой земли, и до него можно добраться даже вброд. Ближайший населенный пункт – поселок Лазарев – находится в 15 километрах. Первые туристы на острове смогут появиться уже в июле-августе.