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Москвич получил остров по программе "Дальневосточный гектар"

13 апреля 2018 г. 1188
Фото: © Global Look Press

Житель Москвы Нарек Оганесян получил в качестве дальневосточного гектара необитаемый остров в Хабаровском крае.

3 га земли были выданы по семейной заявке, рассказал Оганесян "Интерфаксу". Он добавил, что остров красивый, покрыт лесом, а на побережье – песчаные пляжи. Москвич собирается вложить в землю 1 миллион рублей и реализовать там туристический проект, включающий в себя квест-туризм, робинзонаду и экотуризм.

Владелец острова рассказал, что у него уже есть более 3 тысяч заявок от желающих пройти квест и почувствовать себя Робинзоном. На остров Оганесян хочет провести воду и установить там несколько домов-контейнеров с солнечными батареями.

Остров Чакмут находится в 300 метрах от большой земли, и до него можно добраться даже вброд. Ближайший населенный пункт – поселок Лазарев – находится в 15 километрах.  Первые туристы на острове смогут появиться уже в июле-августе.

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